Окупанти знову вдарили по Дніпропетровській області: зруйнований житловий будинок і перебита ЛЕП

Російська армія в ніч на 2 серпня обстріляла Дніпропетровську область. Під ударами були Синельниківський та Криворізький райони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.
Так, по Синельниківському району ворог вдарив з РСЗВ. В результаті чого в Покровській громаді є руйнування житла, а також пошкоджені автомобілі.
У Криворізькому районі російська ствольна артилерія накрила вогнем Широківську і Зеленодольську громади. В результаті обстрілу пошкоджена лінія електропередач в селі Кошове. Населений пункт залишається без світла.
Жертв і поранених серед мирних громадян, на щастя, немає.
Нагадаємо, російські війська протягом минулої доби завдали ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок чого загинули троє цивільних, ще стільки ж отримали поранення.
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