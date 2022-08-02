Окупанти знову вдарили по Дніпропетровській області: зруйнований житловий будинок і перебита ЛЕП

Так, по Синельниківському району ворог вдарив з РСЗВ. В результаті чого в Покровській громаді є руйнування житла, а також пошкоджені автомобілі.

У Криворізькому районі російська ствольна артилерія накрила вогнем Широківську і Зеленодольську громади. В результаті обстрілу пошкоджена лінія електропередач в селі Кошове. Населений пункт залишається без світла.

Жертв і поранених серед мирних громадян, на щастя, немає.