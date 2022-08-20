Оккупанты убили еще семерых гражданских в Донецкой области

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки оккупанты убили семерых гражданских, еще больше десяти получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 19 августа россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 4 в Бахмуте, 1 в Дружбе, 1 в Константиновке и 1 в Северном. Еще 13 человек получили ранения", - написал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погиб 751 человек, еще 1941 получил ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.