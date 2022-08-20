Окупанти вбили ще сімох цивільних у Донецькій області

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти на Донеччині. За добу окупанти вбили сімох цивільних, ще понад десять отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 19 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу: 4 у Бахмуті, 1 у Дружбі, 1 у Костянтинівці та 1 у Північному. Ще 13 людей отримали поранення", - написав він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинула 751 людина, ще 1941 отримала поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.