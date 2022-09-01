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Оккупанты убили еще пятерых мирных жителей Донецкой области

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Донецк, Четверг 01 сентября 2022 09:03
Оккупанты убили еще пятерых мирных жителей Донецкой области Фото: оккупанты убили еще пятерых мирных жителей Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска обстреляли десяток населенных пунктов в Донецкой области. В результате погибли пять гражданских, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 31 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: в Раздольном, Северном, Георгиевке, Бахмуте и Славянске. Еще 12 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 786 человек, еще 1998 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Одна ракета "Оникс" была уничтожена силами ПВО, вторая – попала в открытую местность.

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Донецкая область Российская Федерация
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