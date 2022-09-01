Оккупанты убили еще пятерых мирных жителей Донецкой области

Российские войска обстреляли десяток населенных пунктов в Донецкой области. В результате погибли пять гражданских, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 31 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: в Раздольном, Северном, Георгиевке, Бахмуте и Славянске. Еще 12 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 786 человек, еще 1998 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.