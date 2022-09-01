Окупанти вбили ще п'ятьох мирних жителів Донецької області

Російські війська обстріляли десяток населених пунктів у Донецькій області. В результаті загинули п'ять цивільних, ще 12 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 31 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: в Роздольному, північному, Георгіївці, Бахмуті та Слов'янську. Ще 12 людей отримали поранення", - розповів він. Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 786 осіб, ще 1998 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.