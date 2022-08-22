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Оккупанты убили еще двух гражданских в Донецкой области

Новина українською →
Донецк, Понедельник 22 августа 2022 09:01
Оккупанты убили еще двух гражданских в Донецкой области Фото: российские войска снова обстреляли Донецкую область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают наносить ракетные удары по населенным пунктам Донецкой области. За сутки результате обстрелов россияне убили двух гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 21 августа россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Георгиевке и Константиновке", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 757 человек, еще 1943 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ночью 22 августа российская армия снова обстреляла Днепропетровскую область. Под удар попали три района - Никопольский, Криворожский и Синельниковский.

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