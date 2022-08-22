Оккупанты убили еще двух гражданских в Донецкой области

Российские войска продолжают наносить ракетные удары по населенным пунктам Донецкой области. За сутки результате обстрелов россияне убили двух гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 21 августа россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Георгиевке и Константиновке", - рассказал он. Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 757 человек, еще 1943 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.