Оккупанты убили еще двух гражданских в Донецкой области
Российские войска продолжают наносить ракетные удары по населенным пунктам Донецкой области. За сутки результате обстрелов россияне убили двух гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 21 августа россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Георгиевке и Константиновке", - рассказал он.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 757 человек, еще 1943 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, ночью 22 августа российская армия снова обстреляла Днепропетровскую область. Под удар попали три района - Никопольский, Криворожский и Синельниковский.
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