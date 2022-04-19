Оккупанты с целью поражения объектов в Украине совершили 49 вылетов самолетами, - Минобороны

Спикер Минобороны Александр Мотузяник рассказал, что противник активизировал наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что основная цель - это совершить попытку разгромить группировки Объединенных сил, установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с временно оккупированной территории АР Крым.

Кроме того, не прекращаются ракетно-авиационные удары по гражданским объектам по всей территории Украины, в частности в западных областях.

"С целью поражения объектов на территории нашего государства противник выполнил по меньшей мере 49 самолето-вылетов силами оперативно-тактической и дальней авиации ВКС РФ", - говорится в сообщении.