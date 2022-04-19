Окупанти з метою ураження об'єктів в Україні здійснили 49 вильотів літаками, - Міноборони

Речник Міноборони Олександр Мотузяник розповів, що противник активізував наступальні дії у Східній операційній зоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Зазначається, що основна мета - це здійснити спробу розгромити угруповання Об’єднаних сил, встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованою територію АР Крим.
Окрім того, не припиняються ракетно-авіаційні удари по цивільним об’єктам по всій території України, зокрема у західних областях.
"З метою ураження об’єктів на території нашої Держави противник виконав щонайменше 49 літако-вильотів силами оперативно-тактичної та дальньої авіації ПКС РФ", - йдеться у повідомленні.
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