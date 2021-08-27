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Оккупанты трижды нарушили режим "тишины", ранен украинский воин

Автор: Артур Родивилов

Боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции украинских защитников 26 августа. В результате ранения получил украинский боец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

В частности, вблизи населенного пункта Орехово противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

У Авдеевки российские оккупанты стреляли из минометов 82-го калибра. В районе Новолуганского российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

Украинские военные стреляли в ответ. По состоянию на 7:00 27 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации накануне вечером, 25 августа, обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневое. Пострадавших в результате инцидента не было.

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ДонбассООС