UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Автор: Александр Белоус

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины. С начала этих суток, 19 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

В частности, вблизи Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"Возле населенных пунктов Зайцево и Желтое зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов противника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА были вовремя подавлены средствами РЭБ", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеского огня боевых потерь среди военнослужащих ООС нет. На обстрел российско-оккупационных войск воины Вооруженных сил Украины открыли ответный огонь, отметили в пресс-службе.

В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 15 гектаров территории и передали на уничтожение 265 взрывоопасных предметов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассООС