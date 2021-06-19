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Окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Автор: Олександр Білоус

Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України. Від початку цієї доби, 19 червня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомили у прес-службі ООС.

Зокрема, поблизу Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

"Біля населених пунктів Зайцеве та Жовте зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів противника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА були вчасно подавлені засобами РЕБ", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожого вогню бойових втрат серед військовослужбовців ООС немає. На обстріл російсько-окупаційних військ воїни Збройних сил України відкрили вогонь у відповідь, зазначили в прес-службі.

У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 15 гектарів території та передали на знищення 265 вибухонебезпечних предметів.

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