Оккупанты трижды за день обстреляли Великую Костромку Днепропетровской области

Оккупанты уже трижды за сегодня обстреляли кассетными снарядами Великую Костромку, граничащую с Херсонщиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Людей, к счастью, не задело. Частично оставили деревню без света. Работают специалисты", - написал Резниченко.
Напомним, российские войска на оккупированных территориях похищают мужчин, чтобы пополнить обменный фонд и готовятся к 9 мая.
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