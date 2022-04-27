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Оккупанты трижды за день обстреляли Великую Костромку Днепропетровской области

Фото: оккупанты обстреляли Великую Кострому (фото facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Оккупанты уже трижды за сегодня обстреляли кассетными снарядами Великую Костромку, граничащую с Херсонщиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Людей, к счастью, не задело. Частично оставили деревню без света. Работают специалисты", - написал Резниченко.

Напомним, российские войска на оккупированных территориях похищают мужчин, чтобы пополнить обменный фонд и готовятся к 9 мая.

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