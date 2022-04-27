Окупанти тричі за день обстріляли Велику Костромку Дніпропетровської області

Окупанти вже тричі за сьогодні обстріляли касетними снарядами Велику Костромку, що межує з Херсонщиною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Людей, на щастя, не зачепило. Частково залишили село без світла. Працюють фахівці", - написав Резніченко.
Нагадаємо, російські війська на окупованих територіях викрадають чоловіків, щоб поповнити обмінний фонд та готуються до 9 травня.
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