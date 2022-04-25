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Окупанти вимагають від жителів Маріуполя повернутися: хочуть селити в уцілілі будинки

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Київ, Понеділок 25 квітня 2022 15:46
Окупанти вимагають від жителів Маріуполя повернутися: хочуть селити в уцілілі будинки Фото: зруйновані будинки в Маріуполі (t.me/polkazov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти разом з колаборантами вимагають від жителів Маріуполя повернутися. Їх хочуть поселити в уцілілі будинки за принципом "гуртожитку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної ради України з прав людини Людмилу Денісову.

"Рашисти оголосили про створення зони" безпечного компактного розселення "для маріупольців, які виїхали з міста через втрату житла і тимчасово проживають на узбережжі",- повідомила омбудсмен.

За її словами, окупанти планують їх розселити в Приморському районі Маріуполя, в уцілілих приватних будинках селища моряків. В одну будівлю хочуть заселяти по 5-6 сімей за принципом гуртожитку.

"Зараз окупанти активно обдзвонюють жителів, у тому числі тих, що виїхали в Запоріжжя та інші регіони України з вимогою повернутися в Маріуполь", - підкреслила Денісова.

Нагадавши, на захоплених територіях обложеного Маріуполя окупанти відкрили чотири ділянки так званої "міліції ДНР". Від українських поліцейських вимагають з'явитися на службу.

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