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Окупанти вимагають гроші у підприємців з Мелітополя, - Денісова

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Вівторок 12 квітня 2022 17:35
Окупанти вимагають гроші у підприємців з Мелітополя, - Денісова Фото: уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вдалися до рекетирства у Мелітополі. Вимагають гроші у місцевих підприємців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням з посиланням на уповноважену Верховної ради з прав людини Людмилу Денісову.

Окупанти проводять обшуки в офісах й домівках підприємців вимагаючи в них "компенсацію".

"Окупанти намагаються обкласти підприємців "податком та платами" на користь РФ - готівкою та товарами або продуктами", - додає Денісова.

Своїми вчинками окупанти порушують право власності, яке гарантовано статтею 33 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільних під час війни.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до московського механізму врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні", - пише Денісова.

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