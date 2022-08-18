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Оккупанты за сутки убили еще трех гражданских в Донецкой области

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Донецк, Четверг 18 августа 2022 08:29
Оккупанты за сутки убили еще трех гражданских в Донецкой области Фото: оккупанты за сутки убили еще трех гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки оккупанты убили трех мирных жителей, еще шесть - были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 17 августа россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Авдеевке, Нетайлово и Кураховке. Еще 6 человек получили ранения", - рассказал он.

С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 739 человек, еще 1918 мирных жителей получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, утром 18 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по Слободском и Холодногорском районах Харькова.

Позже стало известно, что в результате обстрела Харькова погиб человек, еще 18 пострадали.

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