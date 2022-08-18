Окупанти за добу вбили ще трьох цивільних на Донеччині

Фото: окупанти за добу вбили ще трьох цивільних в Донецькій області (Getty Images)

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу окупанти вбили трьох мирних жителів, ще шість - були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.