Окупанти за добу вбили ще трьох цивільних на Донеччині
Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу окупанти вбили трьох мирних жителів, ще шість - були поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 17 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: в Авдіївці, Нетайловому та Курахівці. Ще 6 осіб отримали поранення", - розповів він.
З початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 739 осіб, ще 1918 мирних жителів отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, вранці 18 серпня російські окупанти завдали масованого удару по Слобідському та Холодногірському районах Харкова.
Пізніше стало відомо, що в результаті обстрілу Харкова загинула людина, ще 18 постраждали.
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