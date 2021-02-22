Оккупанты за сутки сорвали "тишину" на Донбассе стрельбой из снайперского оружия

В воскресенье, 21 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

С начала текущих суток, 22 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими военными, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Светлодарска противник совершил несколько прицельных выстрелов в сторону украинских позиций из снайперского оружия.

Утром сообщалось, что за 20 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Украинцы открывали огонь в ответ.

Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что войну на Донбассе может закончить только Путин.

Кроме этого, главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что обострение в зоне операции Объединенных сил на Донбассе может быть связано с решениями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях за финансирование терроризма. В последнее время чаще фиксируются провокации на отдельных участках фронта.