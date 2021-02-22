Окупанти за добу зірвали "тишу" на Донбасі стрільбою зі снайперської зброї

У неділю, 21 лютого, збройні формування Російської Федерації один раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

З початку поточної доби, 22 лютого, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил контролюється українськими військовими, порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Зокрема в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", поблизу Світлодарська супротивник зробив декілька прицільних пострілів у бік українських позицій зі снайперської зброї.

Вранці повідомлялося, що за 20 лютого у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Українці відкривали вогонь у відповідь.

Також секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що війну на Донбасі може закінчити тільки Путін.

Крім цього, головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що загострення в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі може бути пов'язано з рішеннями Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції за фінансування тероризму. останнім часом частіше фіксуються провокації на окремих ділянках фронту.