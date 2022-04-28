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Оккупанты за сутки обстреляли 22 населенных пункта Донецкой области. Есть погибший и раненые

Фото: в Донецкой области обстреляли 22 населенных пункта (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия за минувшие сутки, 27 апреля, обстреляла 22 населенных пункта Донецкой области. В результате есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Отмечается, что разрушениям подверглись 30 гражданских объектов. Среди них жилые дома, школа, санаторий, заводы, зерновой склад, садовое товарищество, коммунальная и железнодорожная инфраструктура.

Вчера оккупанты обстреляли Мариуполь, Авдеевку, Краматорск, Святогорск, Лиман, Марьинку, Доброполье, Белозерское, Железное, Нью-Йорк, Майдан, Озерное, Некременное, Ласточкино, Триполье, Солодкое, Приволье, Троицкое, Пискуновку, Вольное Поле, Шумы, Луганское.

Российские военные применили против мирных жителей авиацию, ракетные комплексы, в частности "Точки-У", реактивные системы залпового огня "Град", танки и тяжелую артиллерию.

По фактам нарушения законов и обычаев войны открыты уголовные производства.

Напомним, оккупанты продолжают обстреливать Харьков. За минувшие сутки российские войска нанесли 11 артиллерийских обстрелов.

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Донецкая областьВойна России против Украины