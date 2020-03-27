Оккупанты в субботу устроят провокацию на одном из КПВВ на Донбассе, - штаб

Российская оккупационная власть завтра, 28 марта, готовит провокации на одном из КПВВ на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Отмечается, что оккупанты уже подготовили несколько автобусов (по 10-20 гражданских лиц в каждом), которые должны прибыть к одному из КПВВ и инсценировать конфликт с "преступным недопуском граждан Украины домой". При этом освещать данную провокацию должны специально приглашенные российские пропагандисты. Таким образом, противник планирует скомпрометировать действующую украинскую власть.

Как известно, для противодействия распространению коронавирусной инфекции с 21 марта временно прекращен пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения.

"Командование Объединенных сил просит не поддаваться на вражеские провокации и напоминает, что ограничительные меры введены, в первую очередь, для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки в Донецкой и Луганской областях. Коварные намерения противника разоблачены, подразделения Объединенных сил готовы к любому развитию событий", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что боевики на оккупированном Донбассе перестали пропускать через КПВВ жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

РБК-Украина писало, что Европейский Союз требует от России и боевиков открыть пропуск через линию разграничения на Донбассе для представителей наблюдательной миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций.