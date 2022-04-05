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Оккупанты создают условия для возобновления наступательных операций через Славянск, - ISW

Новина українською →
Словянск, Вторник 05 апреля 2022 08:30
Оккупанты создают условия для возобновления наступательных операций через Славянск, - ISW Фото: Оккупанты создают условия для возобновления наступательных операций через Славянск (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска готовят наступление на город Славянск на востоке Украины. Так они пытаются пробиться к востоку и соединиться с другими силами на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны.

При этом российские подразделения на Донбассе испытывают проблемы с моральным духом и снабжением.

"Кроме того, украинские защитники Мариуполя превзошли предыдущие оценки ISW и продолжают удерживать город. Российские попытки произвести замену резервистов и перебросить поврежденные части с северо-востока Украины во фронтальные наступления на востоке Украины вряд ли увеличат их шансы на успех", - говориться в отчете.

Отмечается, что оккупанты, которые захватили Изюм 1 апреля, в последние несколько дней вели активную подготовку к возобновлению наступательных операций - накапливали припасы, доукомплектовывали поврежденные подразделения, ремонтировали поврежденный мост в Изюме и проводили разведку боем в юго-восточном направлении.

"Вероятно, в ближайшие дни российские войска начнут наступательные операции в направлении Славянска, расположенного в 50 км к юго-востоку от Изюма. Усилия российских войск, наступающих из Изюма, по захвату Славянска, вероятно, станут следующим ключевым сражением войны в Украине", - говорится в отчете.

В Институте изучения войны сообщают, что оккупанты намерены отрезать украинских военных на востоке Украины, и для этого им необходимо взять Славянск. В частности, если русские войска возьмут Славянск, они смогут соединиться с российскими силами, сражающимися в Рубежном или продвигаться в направлении Горловки и Донецка, чтобы попытаться более широко окружить украинские силы.

"Оба варианта могут позволить хотя бы ограниченный прорыв российских войск в Луганской области. Если российские силы вообще не смогут взять Славянск, российские фронтальные атаки в Донбассе вряд ли смогут самостоятельно прорвать украинскую оборону, и кампания России по захвату всей Луганской и Донецкой областей, скорее всего, провалится", - говорится в отчете.

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