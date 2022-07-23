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Оккупанты создают избиркомы для "референдумов" в Херсонской и Запорожской областях

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Херсонская область, Суббота 23 июля 2022 21:23
Оккупанты создают избиркомы для "референдумов" в Херсонской и Запорожской областях Фото: российские оккупанты готовятся к "референдумам" (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Российские оккупанты создают избирательные комиссии для проведения так называемых "референдумов" в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза".

Сообщается, что представитель "администрации" Владимир Рогов заявил о подписании указа о создании избирательной комиссии для проведения "референдума" об аннексии Запорожской области.

Кроме того, сегодня стало известно, что аналогичное решение приняли оккупанты в Херсонской области.

По данным источников "Медузы", "референдумы" на оккупированных территориях Украины хотят провести 11 сентября 2022 года.

Напомним, по данным издания Bloomberg, у президента России Владимира Путина спешат провести "референдумы" до 15 сентября.

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Запорожская область Херсонская область Референдум
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