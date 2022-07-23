Оккупанты создают избиркомы для "референдумов" в Херсонской и Запорожской областях

Российские оккупанты создают избирательные комиссии для проведения так называемых "референдумов" в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза".

Сообщается, что представитель "администрации" Владимир Рогов заявил о подписании указа о создании избирательной комиссии для проведения "референдума" об аннексии Запорожской области. Кроме того, сегодня стало известно, что аналогичное решение приняли оккупанты в Херсонской области. По данным источников "Медузы", "референдумы" на оккупированных территориях Украины хотят провести 11 сентября 2022 года.