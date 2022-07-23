Окупанти створюють виборчкоми для "референдумів" у Херсонській та Запорізькій областях

Російські окупанти створюють виборчі комісії для проведення так званих "референдумів" у Херсонській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медуза".

Повідомляється, що представник "адміністрації" Володимир Рогов заявив про підписання указу про створення виборчої комісії для проведення "референдуму" про анексію Запорізької області. Крім того, сьогодні стало відомо, що аналогічне рішення прийняли окупанти в Херсонській області. За даними джерел "Медузи", "референдуми" на окупованих територіях України хочуть провести 11 вересня 2022 року.