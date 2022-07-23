ua ru
Сб, 23 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти створюють виборчкоми для "референдумів" у Херсонській та Запорізькій областях

Новость на русском →
Херсонська область, Субота 23 липня 2022 21:23
Окупанти створюють виборчкоми для "референдумів" у Херсонській та Запорізькій областях Фото: російські окупанти готуються до "референдумів" (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Російські окупанти створюють виборчі комісії для проведення так званих "референдумів" у Херсонській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медуза".

Повідомляється, що представник "адміністрації" Володимир Рогов заявив про підписання указу про створення виборчої комісії для проведення "референдуму" про анексію Запорізької області.

Крім того, сьогодні стало відомо, що аналогічне рішення прийняли окупанти в Херсонській області.

За даними джерел "Медузи", "референдуми" на окупованих територіях України хочуть провести 11 вересня 2022 року.

Нагадаємо, за даними видання Bloomberg, у президента Росії Володимира Путіна поспішають провести "референдуми" до 15 вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область Херсонская область Референдум
NEWS
Ракетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідків
Ракетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідків
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років