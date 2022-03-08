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Оккупанты создали подразделения психологической борьбы с населением на юге Украины, - Генштаб

Автор: Александр Белоус

Для влияния на местное население оккупанты используют подразделения психологической борьбы. Это происходит на территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом после 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"По имеющейся информации создано до 10 тактических групп психологической борьбы с заданиями, по проведению пропагандистской работы с местным населением", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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