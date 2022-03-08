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Окупанти задіяли підрозділи психологічної боротьби з населенням на півдні України, - Генштаб

Автор: Олександр Білоус

Для впливу на місцеве населення окупанти використовують підрозділи психологічної боротьби. Це відбувається на територіях Херсонської та Миколаївської областей, що тимчасово зайняті ворогом після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"За наявною інформацією створено до 10 тактичних груп психологічної боротьби із завданнями, щодо проведення пропагандистської роботи з місцевим населенням", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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