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Оккупанты создали в Мангуше фильтрационный лагерь для выезжающих из Мариуполя, - Денисова

Фото: в Мангуше создали фильтрационный лагерь для эвакуированных из Мариуполя (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты создали в городе Мангуш фильтрационный лагерь для людей, которые эвакуируются из Мариуполя. Там проводят "зачистку", определяя граждан, которые не согласны с российским режимом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

"Появился еще один фильтрационный лагерь в Мангуше и отныне все, кто выезжает в Бердянск, должны пройти фильтрацию. Жесткую и длительную. Оккупанты проводят "зачистку" - пытаются выявить всех "нацистов", к которым относят всех несогласных с их режимом и оккупацией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в такой лагерь попала последняя в городе рабочая больница №4 со всем персоналом и больными. Часть людей оккупанты силой вывозят в Россию.

Напомним, что в Мариуполе, по словам очевидцев, заметили мобильные крематории, в которых российские военные, коллаборанты и боевики "ДНР" сжигают тела гражданских людей.

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Война России против УкраиныэвакуацияМариуполь