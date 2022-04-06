Окупанти створили у Мангуші фільтраційний табір для виїзжаючих з Маріуполя, - Денісова

Російські окупанти створили у місті Мангуш фільтраційний табір для людей, які евакуюються з Маріуполя. Там проводять "зачистку", виявляючи громадян, які не згодні з російським режимом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову .

"З’явився ще один фільтраційний табір у Мангуші і відтепер всі, хто виїздить до Бердянська, мають пройти фільтрацію. Жорстку і тривалу. Окупанти проводять "зачистку" - намагаються виявити всіх "нацистів", до яких відносять усіх незгодних з їхнім режимом та окупацією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до такого табору потрапила остання діяча в місті лікарня №4 з усім персоналом та хворими. Частину людей окупанти силою вивозять до Росії.