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Оккупанты создали в Изюме "народную милицию"

Новина українською →
Воскресенье 26 июня 2022 18:46
Оккупанты создали в Изюме "народную милицию" Фото: оккупанты создали в Изюме "Народную милицию" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные создали во временно оккупированном Изюме Харьковской области "народную милицию". Ее "сотрудники" якобы борются с правонарушениями в городе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Kharkiv.Today.

В ряды "народной милиции", вступили сотрудники правоохранительных органов и охранных структур. "Милиция" тесно сотрудничает с оккупационными властями в городе.

Отмечается, что уже были задержаны лиц, которые якобы причастны к военным преступлениям, а также ликвидированы тайники с огнестрельным оружием и взрывоопасными веществами. В то же время неоднократно проводились рейды по рынкам и торговым точкам с целью предотвращения "торговли медикаментами и нелицензионными алкогольными напитками".

Оккупанты хвастаются тем, что "народная милиция" якобы помогает восстанавливать инфраструктуру, патрулирует город, охраняет админздание, образовательные учреждения и рынки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как около 200 оккупантов дезертировали в лес после боев с нашими защитниками. Их командиры организуют поиски беглецов.

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