Оккупанты создали в Изюме "народную милицию"
Российские военные создали во временно оккупированном Изюме Харьковской области "народную милицию". Ее "сотрудники" якобы борются с правонарушениями в городе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Kharkiv.Today.
В ряды "народной милиции", вступили сотрудники правоохранительных органов и охранных структур. "Милиция" тесно сотрудничает с оккупационными властями в городе.
Отмечается, что уже были задержаны лиц, которые якобы причастны к военным преступлениям, а также ликвидированы тайники с огнестрельным оружием и взрывоопасными веществами. В то же время неоднократно проводились рейды по рынкам и торговым точкам с целью предотвращения "торговли медикаментами и нелицензионными алкогольными напитками".
Оккупанты хвастаются тем, что "народная милиция" якобы помогает восстанавливать инфраструктуру, патрулирует город, охраняет админздание, образовательные учреждения и рынки.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как около 200 оккупантов дезертировали в лес после боев с нашими защитниками. Их командиры организуют поиски беглецов.
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