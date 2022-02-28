Оккупанты снизили темпы наступления: в Генштабе ВСУ объяснили причины

В Генштабе Вооруженных сил Украины рассказали о ситуации с вторжением российских войск в Украину по состоянию на 6:00 28 февраля. Там отметили, что оккупационные войска снижают темпы наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Отмечается, что российские войска не так активно наступают на украинские города, но все еще продолжают попытки на отдельных направлениях.

"Во время воздушно-наступательной операции противник продолжил нанесение огневого поражения военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны", - говорится в сообщении.

В нарушение норм Международного гуманитарного права оккупанты нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов. Однако, попытки российских захватчиков по достижению цели военной операции потерпели неудачу.

Украинским войскам удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах, заставляя врага отказываться от наступления. К примеру, только одной из украинских бригад артиллерийским огнем уничтожено более 5 колонн вражеской техники и живой силы противника.

"Противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения. Враг понял, что пропаганда и реальность отличаются. Оккупанты нас боятся. Защитники Украины продолжают удерживать стойкую оборону", - добавили в Генштабе.