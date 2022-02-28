Окупанти знизили темпи наступу: у Генштабі ЗСУ пояснили причини

У Генштабі Збройних сил України розповіли про ситуацію з вторгненням російських військ в Україну станом на 6:00 28 лютого. Там зазначили, що окупаційні війська знижують темпи наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Зазначається, що російські війська не так активно наступають на українські міста, але все ще продовжують спроби на окремих напрямках.

"Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим і цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об'єктам системи ППО, важливим критичним об'єктам інфраструктури, населеним пунктам і підрозділам в районах оборони", - йдеться в повідомленні.

В порушення норм міжнародного гуманітарного права окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках у містах Житомир та Чернігів. Однак, спроби російських загарбників по досягненню мети військової операції зазнали невдачі.

Українським військам вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, змушуючи ворога відмовлятися від наступу. Наприклад, тільки однією з українських бригад артилерійським вогнем знищено понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника.

"Противник деморалізований і несе великі втрати. Відзначені часті випадки дезертирства і непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти нас бояться. Захисники України продовжують утримувати стійку оборону", - додали в Генштабі.