Оккупанты не смогли перерезать трассу на Бахмут, - Донецкая ОВА

У россиян не получилось перерезать трассу на Бахмут в Донецкой области. Враг отбит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.в эфире телемарафона .

"Один из населенных пунктов также, из которого враг двигался, освобожден. Поэтому тяжелые бои продолжаются, очень нелегко. Людям необходимо эвакуироваться, чтобы нам было проще освобождать нашу территорию", - заявил он.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 17 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Бахмуту. Вследствие огня был разрушен жилой дом с 1 по 5 этаж. Еще тогда спасатели достали из-под завалов погибшего и тяжелораненую 9-летнюю девочку. Уже на следующий день, 18 мая, спасатели обнаружили тела женщины и двухлетнего ребенка.

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