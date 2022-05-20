Окупанти не змогли перерізати трасу на Бахмут, - Донецька ОВА

У росіян не вийшло перерізати трасу на Бахмут в Донецькій області. Ворог відбитий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.в ефірі телемарафону .

"Один з населених пунктів також, з якого ворог рухався, звільнений. Тому важкі бої тривають, дуже нелегко. Людям необхідно евакуюватися, щоб нам було простіше звільняти нашу територію", - заявив він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 17 травня окупанти завдали ракетного удару по Бахмуту. Внаслідок вогню був зруйнований житловий будинок з 1 по 5 поверх. Ще тоді рятувальники дістали з-під завалів загиблого і тяжкопоранену 9-річну дівчинку. Вже наступного дня, 18 травня, рятувальники виявили тіла жінки та дворічну дитину.

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