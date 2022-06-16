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Оккупанты штурмуют Северодонецк и пытаются прорвать оборону под Славянском, - Генштаб

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Донбасс, Четверг 16 июня 2022 07:30
Оккупанты штурмуют Северодонецк и пытаются прорвать оборону под Славянском, - Генштаб Фото: российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк. Враг также пытается прорвать слабые места обороны ВСУ под Славянском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях в рамках проверки боевой готовности в одной из механизированных бригад республики Беларусь отработана развертывание пунктов приема мобилизационных ресурсов с практическим приемом военнообязанных.

На Северском направлении противник с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны продолжает удерживать подразделения вооруженных сил Российской Федерации из состава Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей.
Враг провел артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Леоновка и Бачевск Черниговской и Сумской областей соответственно.

На Слобожанском направлении противник перегруппировывает войска с целью наращивания наступательных возможностей.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занятых рубежей. В целях сковывания наших подразделений и недопущения перехода в наступление враг осуществлял интенсивные артиллерийские обстрелы, в том числе из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Базалиевка, Уды и Верхний Салтов.

На Славянском направлении агрессор ведет штурмовые действия и поиск слабых мест в оборонных позициях наших войск. Обстреливал из артиллерии разного калибра гражданскую инфраструктуру недалеко от Долины, Карнауховки и Вернополья.

На Донецком направлении противник ведет боевые действия вдоль линии соприкосновения. Основные усилия сосредоточены на Бахмутском направлении.

На Лиманском направлении враг активных действий не вел, обстрелял наши подразделения по ствольной артиллерии в районе Пискуновки.

На Северодонецком направлении российские оккупанты продолжают огневое влияние на подразделения наших войск из всех имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк. Враг не прекращает попытки установления полного контроля над городом Северодонецк. Ведет штурм, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении враг производит штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Веселое, Соледарь, Берестово и Волчоярка.

На Лиманском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания действий подразделений наших войск в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Водяное, Первомайское, Никольское, Антоновка, Гуляйполе, Новополь и Орехов.

На направлении Егоровка - Шевченко наши воины обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.

На Южнобужском и Таврическом направлениях противник сосредотачивает усилия на содержании занятых рубежей и недопущении наступления наших войск. Наносит огневое поражение подразделениям Сил обороны. Продолжает усовершенствование инженерного оборудования позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенко.

В Черноморской и Азовской морских операционных зонах основные усилия враг сосредотачивается на блокировании гражданского судоходства. В акватории Черного моря противник удерживает в готовности к применению три носителя высокоточного оружия.

Напомним, ранее мы сообщали, что в ближайшее время оккупанты могут атаковать Славянск.

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