Оккупанты штурмуют Камышеваху, недавно занятую ВСУ: что известно

Российские военные пытаются прорваться на Бахмутском направлении, штурмуя Камышеваху Луганской области. Это село недавно ВСУ отбили у оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
"На Бахмутском направлении противник проводит штурм в населенном пункте Камышеваха, успеха не имеет", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее была опубликована свежая карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 июня.
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