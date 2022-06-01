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Окупанти штурмують Комишуваху, нещодавно зайняту ЗСУ: що відомо

Фото: окупанти штурмують Комишуваху Луганської області (GettyI mages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові намагаються прорватися на Бахмутському напрямку, штурмуючи Комишуваху Луганської області. Це село нещодавно ЗСУ відбили у окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

"На Бахмутському напрямку противник проводить штурм в населеному пункті Комишуваха, успіху не має", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше була опублікована свіжа карта бойових дій в Україні станом на 1 червня.

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Луганськ