Окупанти штурмують Комишуваху, нещодавно зайняту ЗСУ: що відомо

Російські військові намагаються прорватися на Бахмутському напрямку, штурмуючи Комишуваху Луганської області. Це село нещодавно ЗСУ відбили у окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
"На Бахмутському напрямку противник проводить штурм в населеному пункті Комишуваха, успіху не має", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше була опублікована свіжа карта бойових дій в Україні станом на 1 червня.
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