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Оккупанты штурмовали украинские позиции на Бахмутском направлении, бои продолжаются, - Генштаб

Фото: оккупанты штурмовали украинские позиции на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Спорное и Вершина, бои продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Длятся 132 сутки российского вторжения. Сейчас ситуация на фронте такова:

  • На Харьковском направлении враг обороняется на ранее захваченных рубежах. Применял танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Русские Тишки, Цыркуны, Кутузовка, Базалівка, Пришиб, Шевелевка и Протопоповка. Вел штурмовые действия вблизи Сосновки, успеха не имел, отошел. Нанес авиационный удар в районе Харькова.
  • На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелы из артиллерии зафиксированы вблизи Дубравного, Долины и Адамовки. Вражеские штурмовые действия в районе Краснополья наши воины успешно отбили.
  • На Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивает на взятии под контроль дороги Бахмут-Лисичанск и попытках овладеть населенным пунктом Белогоровка.
  • На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Кривой Луки и Серебрянки. Нанес ракетно-авиационный удар вблизи Сиверска. Продолжаются бои в районе Белогоровки.
  • На Бахмутском направлении противник осуществлял обстрелы наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кодема, Покровское, Зайцевое, Железное и Новоселовка.

Напомним, в оккупированном Бердянске снова происходят взрывы.

Русские продолжают мобилизацию на оккупированных территориях Украины.

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