Оккупанты штурмовали украинские позиции на Бахмутском направлении, бои продолжаются, - Генштаб

Длятся 132 сутки российского вторжения. Сейчас ситуация на фронте такова:
На Харьковском направлении враг обороняется на ранее захваченных рубежах. Применял танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Русские Тишки, Цыркуны, Кутузовка, Базалівка, Пришиб, Шевелевка и Протопоповка. Вел штурмовые действия вблизи Сосновки, успеха не имел, отошел. Нанес авиационный удар в районе Харькова.
На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелы из артиллерии зафиксированы вблизи Дубравного, Долины и Адамовки. Вражеские штурмовые действия в районе Краснополья наши воины успешно отбили.
На Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивает на взятии под контроль дороги Бахмут-Лисичанск и попытках овладеть населенным пунктом Белогоровка.
На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Кривой Луки и Серебрянки. Нанес ракетно-авиационный удар вблизи Сиверска. Продолжаются бои в районе Белогоровки.
На Бахмутском направлении противник осуществлял обстрелы наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кодема, Покровское, Зайцевое, Железное и Новоселовка.