Оккупанты в шестой раз за день ударили из "Ураганов" по Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что оккупанты в шестой раз за день обстреляли Зеленодольске общину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы.
Также сообщается, что под удары "Ураганов" попали Большая Костромка и Малая Костромка.
В результате повреждены несколько жилых домов.
К счастью, никто из людей не пострадал.
Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли из "Градов" два села Днепропетровской области.
Также оккупанты обстреляли село в Днепропетровской области. В результате погиб мирный житель.
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