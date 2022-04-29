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Оккупанты в шестой раз за день ударили из "Ураганов" по Днепропетровской области

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Татьяна Самарук

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что оккупанты в шестой раз за день обстреляли Зеленодольске общину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы.

Также сообщается, что под удары "Ураганов" попали Большая Костромка и Малая Костромка.

В результате повреждены несколько жилых домов.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли из "Градов" два села Днепропетровской области.

Также оккупанты обстреляли село в Днепропетровской области. В результате погиб мирный житель.

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