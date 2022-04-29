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Окупанти вшосте за день вдарили з "Ураганів" по Дніпропетровській області

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Тетяна Самарук

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що окупанти вшосте за день обстріляли Зеленодольську громаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови.

Також повідомляється, що під удари "Ураганів" потрапили Велика Костромка та Мала Костромка.

Внаслідок цього пошкоджено кілька житлових будинків.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)

Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли з "Градів" два села Дніпропетровської області.

Також окупанти обстріляли село в Дніпропетровській області. Внаслідок цього загинув мирний житель.

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