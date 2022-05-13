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Оккупанты шантажом заставляют украинских провайдеров подключаться к сетям РФ

Новина українською →
Пятница 13 мая 2022 13:51
Оккупанты шантажом заставляют украинских провайдеров подключаться к сетям РФ Русский военный (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные шантажом и угрозами заставляют украинских провайдеров подключаться к российским сетям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Сообщается, что свободный доступ к информации - одна из главных угроз для врага на временно оккупированных территориях. В частности, пока украинцы знают правду о ходе войны, российская пропаганда не действует.

Россия постоянно пытается присоединить украинские интернет-сети к собственной, подконтрольной спецслужбам системы, чтобы заблокировать доступ к украинским ресурсам и полностью контролировать действия украинцев в сети.

Также оккупанты прибегают к шантажу и угрозам расправы над теми, кто откажется "сотрудничать" с оккупационным режимом.

"Сегодня утром террористы из так называемой Росгвардии РФ захватили помещение Херсонской компании "Статус" и отключили все коммуникационное оборудование. Сейчас они шантажируют руководство компании тем, что заберут все оборудование, если те откажутся подключаться к крымской сети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия являются грубым нарушением международного законодательства.

Ранее мы сообщали, что российские хакеры снова атаковали украинцев и используют тему Херсона.

Также мы писали, что Россия атаковала сайты украинских телеком-операторов.

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