Окупанти шантажем змушують українських провайдерів підключатися до мереж РФ
Російські військові шантажем і погрозами змушують українських провайдерів підключатися до російських мереж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.
Повідомляється, що вільний доступ до інформації - одна з головних загроз для ворога на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, поки українці знають правду про хід війни, російська пропаганда не діє.
Росія постійно намагається приєднати українські інтернет-мережі до власної, підконтрольної спецслужбам системи, щоб заблокувати доступ до українських ресурсів і повністю контролювати дії українців у мережі.
Також окупанти вдаються до шантажу та погроз розправи над тими, хто відмовиться "співпрацювати" з окупаційним режимом.
"Сьогодні зранку терористи з так званої Росгвардії РФ захопили приміщення Херсонської компанії "Статус" і відключили все комунікаційне обладнання. Зараз вони шантажують керівництво компанії тим, що заберуть все обладнання, якщо ті відмовляться підключатися до кримської мережі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що такі дії є грубим порушенням міжнародного законодавства.
Раніше ми повідомляли, що російські хакери знову атакували українців та використовують тему Херсону.
Також ми писали, що Росія атакувала сайти українських телеком-операторів.
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