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Оккупанты из РСЗО обстреляли свои позиции на запорожском направлении

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Киев, Пятница 08 июля 2022 11:04
Оккупанты из РСЗО обстреляли свои позиции на запорожском направлении Фото: оккупанты из РСЗО обстреляли свои позиции (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска ударили из ракетных систем залпового огня по своим позициям на запорожском направлении. В результате обстрела у оккупантов есть потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.

"Не так давно подразделение РСЗО оккупанта нанесло огневое поражение своих позиций вблизи населенного пункта Нескучное. В результате "прицельного" огня один оккупант погиб, двое получили ранения. Подтверждено уничтожение состава боеприпасов противника", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что российские войска продолжают запускать "ракеты-бумеранги". Вчера после взлета из оккупированного Херсона вражеская ракета самостоятельно развернулась в воздухе и упала.

Также похожие "высокотоные ракеты" оккупанты запускали из Белгородской области.

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