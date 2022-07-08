Оккупанты из РСЗО обстреляли свои позиции на запорожском направлении

Российские войска ударили из ракетных систем залпового огня по своим позициям на запорожском направлении. В результате обстрела у оккупантов есть потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.

"Не так давно подразделение РСЗО оккупанта нанесло огневое поражение своих позиций вблизи населенного пункта Нескучное. В результате "прицельного" огня один оккупант погиб, двое получили ранения. Подтверждено уничтожение состава боеприпасов противника", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что российские войска продолжают запускать "ракеты-бумеранги". Вчера после взлета из оккупированного Херсона вражеская ракета самостоятельно развернулась в воздухе и упала.

Также похожие "высокотоные ракеты" оккупанты запускали из Белгородской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.