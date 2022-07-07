Оккупанты продолжают запускать ракеты, которые сами возвращаются к ним (видео)

Оккупанты запустили "ракеты-бумеранги" из Херсона. После взлета ракеты сами развернулись в небе и упали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Сергея Братчука .

"Сегодня русня запускала ракеты-бумеранги из Херсона. После запуска ракета разворачивается и начинает падать. Местные каналы пишут, что из 7 выпущенных 4 упало после взлета", - сообщил он.

Ранее подобный курьезный случай наблюдали жители Харьковской области. Оккупанты запустили ракеты из Белгородской области, а они развернулись в воздухе и ударили в поле.

Стоит отметить, что российские войска продолжают обстреливать территорию Украины так называемым "высокоточным оружием". В частности, в среду оккупанты нанесли удар по педагогическому университету в Харькове. В результате обстрела погиб человек.

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