ru ua
Пт, 08 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти з РСЗВ обстріляли свої позиції на запорізькому напрямку

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 08 липня 2022 11:04
Окупанти з РСЗВ обстріляли свої позиції на запорізькому напрямку Фото: окупанти з РСЗВ обстріляли свої позиції (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вдарили з ракетних систем залпового вогню по своїх позиціях на запорізькому напрямку. В результаті обстрілу у окупантів є втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОВА.

"Не так давно підрозділ РСЗВ окупанта завдав вогневого ураження своїх позицій поблизу населеного пункту Нескучне. В результаті "прицільного" вогню один окупант загинув, двоє отримали поранення. Підтверджено знищення складу боєприпасів противника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські війська продовжують запускати "ракети-бумеранги". Вчора після зльоту з окупованого Херсону ворожа ракета самостійно розвернулася в повітрі і впала.

Також схожі "високотонні ракети" окупанти запускали з Бєлгородської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
DAILY
Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал