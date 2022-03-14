Оккупанты РФ обстреливают школы и детсады в Харькове: фоторепортаж

В результате вражеских атак над Харьковом тысячи харьковских семей вынуждены покинуть свои дома. Войска РФ наносят смертельные удары не только по инфраструктуре города, но и по спальным районам, в которых находятся школы и детские сады.

РБК-Украина показывает как выглядят обстрелянные детсады и школы глазами фотографов GettyImages и УНІАН.

Российские оккупанты 19-й день подряд продолжают атаковать Харьков обстрелами с земли и воздушными авиаударами.

Наибольшее количество обстрелянных детсадов и школ — в Киевском районе города.

Многие учебные заведения в Харькове пострадали в результате постоянных обстрелов города. Об этом сообщили в Харьковском горсовете.

Последствия обстрелов по харьковской школе (фото: 1-5 GettyImages;6 -10 УНІАН)

В Индустриальном районе — детские сады №232, 438, 407, а также школы №155, 118 и 75.

В Киевском районе — детские сады №22, 25, 382, ​​410, 464, а также школы №16, 52, 62, 133, 134, 164, 17, 165, 172 и 166.

В Московском районе — детские сады №79, 126, 317, 115, 270, 97, а также школы №42, 56, 111, 122, 144, 84 и 141.

В Немышлянском районе —школа №175.

В Новобаварском районе — детские сады №163, 156 и школа №93.

В Основянском районе — детский сад №35.

В Слободском районе — детский сад №160.

В Холодногорском районе — школы №108, 69, 86, а также детские сады №422, 29, 91, 255 и 447.

Во всех этих учебных заведениях выбиты окна, в некоторых — пострадали кровля, двери и стены. Частично разрушено само здание школы №172, в школе №118 — столовая, в детском саду №22 повреждены игровые площадки. Полностью уничтожено здание школы №134.

Разрушения в харьковских детсадах в результате обстрелов (фото: GettyImages)

Ранее ракетные удары были нанесены также по зданию ОГА, Успенскому собору, университету Каразина и многим другим объектам инфраструктуры.

Значительный урон нанесен спальным районам города. Разрушенные дома и выгоревшие дотла квартиры в результате бомбардировок вынуждают тысячи жителей Харькова покинуть свои дома, переместившись из разрушенных квартир в бомбоубежища, а то и вовсе покинуть страну в поисках мирного неба.