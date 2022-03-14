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Окупанти РФ обстрілюють школи і дитсадки в Харкові: фоторепортаж

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Харків, Понеділок 14 березня 2022 14:50
Окупанти РФ обстрілюють школи і дитсадки в Харкові: фоторепортаж Наслідки авіаударів по дитячих садках і школах в Харкові (фото: GettyImages)
Автор: RBC.UA

В результаті ворожих атак над Харковом тисячі харківських сімей змушені покинути свої будинки. Війська РФ наносять смертельні удари не тільки по інфраструктурі міста, а й по спальних районах, в яких знаходяться школи і дитячі садки.

РБК-Україна показує як виглядають обстріляні дитсадки та школи очима фотографів GettyImages та УНІАН.

Російські окупанти 19-й день поспіль продовжують атакувати Харків обстрілами з землі і повітряними авіаударами.

Найбільша кількість обстріляних дитсадків та шкіл — у Київському районі міста.

Багато навчальних закладів у Харкові постраждали внаслідок постійних обстрілів міста. Про це повідомили в Харківській міськраді.

Наслідки обстрілів по Харківській школі (фото: 1-5 GettyImages; 6 -10 УНІАН)

В Індустріальному районі-дитячі садки №232, 438, 407, а також школи №155, 118 і 75.

У Київському районі-дитячі садки №22, 25, 382, 410, 464, а також школи №16, 52, 62, 133, 134, 164, 17, 165, 172 і 166.

У Московському районі-дитячі садки №79, 126, 317, 115, 270, 97, а також школи №42, 56, 111, 122, 144, 84 і 141.

У Немишлянському районі-школа №175.

У Новобаварському районі-дитячі садки №163, 156 та школа №93.

В Основ'янському районі-дитячий садок №35.

У Слобідському районі-дитячий садок №160.

У Холодногірському районі-школи №108, 69, 86, а також дитячі садки №422, 29, 91, 255 і 447.

У всіх цих навчальних закладах вибиті вікна, в деяких — постраждали покрівля, двері і стіни. Частково зруйновано саму будівлю школи №172, в школі №118 — їдальня, в дитячому садку №22 пошкоджені ігрові майданчики. Повністю знищено будівлю школи №134.

Руйнування в харківських дитсадках в результаті обстрілв (фото: GettyImages)

Раніше ракетні удари були нанесені також по будівлі ОДА, Успенському собору, університету Каразіна і багатьом іншим об'єктам інфраструктури.

Значної шкоди завдано спальним районам міста. Зруйновані будинки і вигорілі вщент квартири в результаті бомбардувань змушують тисячі жителів Харкова покинути свої будинки, перемістившись зі зруйнованих квартир в бомбосховища, а то і зовсім покинути країну в пошуках мирного неба.

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