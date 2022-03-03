Оккупанты РФ бомбардировали и уничтожили поселок Яковлевка под Харьковом (фото)

Оккупанты РФ бомбардировали и уничтожили поселок под Харьковом. Вражеская авиация смерчем прошлась по Яковлевке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
"Вражеская авиация смерчем прошлась по Яковлевке на Харьковщине", - сообщила Ирина Венедиктова
Сообщается, что убиты по меньшей мере 3 человек, 2 из них - гражданские. 8 человек получили ранения и были доставлены в больницу. Разбиты 45 домов, 21 из них разрушен полностью.
Прокуроры и следователи начали расследование нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
"Сейчас продолжается осмотр места происшествия. Количество пострадавших и погибших будет уточняться. Россия ответит за каждую каплю крови по закону!"- сказано в сообщении.
Напомним, что под Киевом из-за обстрелов оккупантов сгорел частный дом, есть погибшие.
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