Оккупанты не решаются форсировать Северский Донец, - глава Луганской ОВА

В Луганской области российские военные отказываются идти в Белогоровку и форсировать Северский Донец, потому что боятся умереть.

"Северский Донец орки пока не форсируют. Страшно. Иностранные СМИ передают, что Путин лично разрабатывает план, как это можно сделать. Сами воины отказываются идти в Белогоровку, зная, что их там ждет только смерть. ВСУ делают все возможное, чтобы россияне не смогли пройти реку, создать плацдарм для наступления и отрезать нас от "дороги жизни", - сказалГайдай.

Он также отметил, что российские войска сосредоточились исключительно на Луганской области, это сейчас форпост, сдерживающий российское нашествие. При этом сведений о подготовке оккупантами "референдума" нет.