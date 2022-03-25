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В результате артобстрела Калиновки оккупантами три человека ранены, есть погибшие

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Пятница 25 марта 2022 00:10
В результате артобстрела Калиновки оккупантами три человека ранены, есть погибшие Подбитая российская техника (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

В районе Бучи продолжаются боевые действия. В Калиновке в результате артобстрела три человека получили ранения, есть погибшие. Обломки снаряда попали в один из объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции в Киевской области.

В Фастовском районе российские войска продолжают единичные обстрелы села Ясногородка. Также продолжаются обстрелы Новых и Старых Петровцев, сегодня ими поврежден гостиничный комплекс. По предварительной информации, пострадавших нет. Также в эти сутки в Вышгородском районе задержали двух мародеров, которые из частного дома похитили оружие и ценности.

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