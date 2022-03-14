Оккупанты разрушили очистные сооружения в Запорожской области. Грязная вода течет в Днепр

По информации местных властей, разрушено здание канализационной насосной станции №1, что подает сточные воды г. Васильевка на очистные сооружения канализации.

"Даже в случае восстановления питания функционирование очистных сооружений невозможно. Сейчас требует капитального восстановления сооружение и оборудование канализационной насосной станции №1. Сточные воды из города сейчас попадают к г. Днепр без какой-либо очистки", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что при первой же возможности, когда появится доступ к этим объектам, ремонтные работы будут обязательно проведены.

Фото: сточные воды текут в Днепр через обстрел очистных сооружений в Запорожской области zoda.gov.ua)

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